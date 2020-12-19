Бывшего министра экономики Словакии обвинили в подкупе судьи и следователя

Бывшему министру экономики Словакии Петеру Жигt предъявили обвинение в подкупе должностных лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Следователи Национальной уголовной агентства Словакии (NAKA) обвиняют Жигу по статье "подкуп", ему грозит заключение от 3 до 5 лет.

Жигу обвиняют по нескольким эпизодам - подкуп следователя в сумме 50 000 евро с целью закрытия уголовного дела по факту налогового мошенничества Штефана Жиги (племянника экс-министра) и подкуп судьи Верховного суда с целью принятия нужного решения в рамках судебного дела по гидротехнического комплекса "Габчикове". Сумма подкупа состсавила 100 000 евро.

Показания против Жиги дала его бывшая соратница, бывший госсекретарь Минюста Моника Янковская, арестованная еще весной 2020 года. По словам Янковской, Жига передал ей 100 000 евро, которые она должна была передать судье.

Но когда судья узнала о деньгах, она отказалась от взятки. Судья сотрудничает с полицией для выяснения дела. Она уже дала показания в полиции в качестве свидетеля и, по ее собственным словам, готова продолжать сотрудничество.

Жига является депутатом парламента Словакии, поэтому имеет иммунитет и пока остается на свободе.

Напомним, словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, в прошлом году она оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы".