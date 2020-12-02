Єлизавета II і принц Філіп вперше з 1949 року проведуть Різдво без сім'ї

Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через пандемію коронавірусу святкуватимуть Різдво в Віндзорському замку, не запрошуючи до себе родичів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Єлизавета II і принц Філіпп традиційно проводили святковий сезон в колі сім'ї в Сандрингемському замку в графстві Норфолк. Але цього року вони відмовляться від урочистостей і залишаться в Віндзорському замку, де з жовтня перебувають у "бульбашці" тільки з персоналом.

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Це означає, що вони проведуть Різдво без своїх чотирьох дітей вперше з 1949 року, коли тодішня принцеса Єлизавета залишила однорічного Чарльза у Британії, щоб бути з принцом Філіпом на Мальті.

Також повідомляється, що королева не відвідуватиме церковну службу на Різдво, щоб запобігти скупченню натовпу, але, як очікується, буде молитися в приватній каплиці Віндзорського замку.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська проведуть Різдво також окремо від інших членів сім'ї, але планують відвідати королеву і принца Філіпа в Віндзорі після свята.

Згідно із чинними обмеженнями у Британії, у регіонах рівня 2, таких як Віндзор, до шести осіб з різних домогосподарств можуть спілкуватися на відкритому повітрі. Це означає, що королева і принц Філіп можуть зустрітися з членами сім'ї для верхової їзди або прогулянок по території Віндзорського замку.