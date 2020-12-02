Елизавета II и принц Филипп впервые с 1949 года проведут Рождество без семьи

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса будут праздновать Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Елизавета II и принц Филипп традиционно проводили праздничный сезон в кругу семьи в Сандрингемском замке в графстве Норфолк. Но в этом году они откажутся от торжеств и останутся в Виндзорском замке, где с октября находятся только с персоналом.

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Это означает, что они проведут Рождество без своих четырех детей впервые с 1949 года, когда тогдашняя принцесса Елизавета оставила годовалого Чарльза в Британии, чтобы быть с принцем Филиппом на Мальте.

Также сообщается, что королева не будет посещать церковную службу на Рождество, чтобы предотвратить скопление людей, но, как ожидается, будет молиться в частной часовне Виндзорского замка.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская проведут Рождество также отдельно от других членов семьи, но планируют посетить королеву и принца Филиппа в Виндзоре после праздника.

Согласно действующим ограничениям в Британии, в регионах уровня 2, таких как Виндзор, до шести человек из разных домохозяйств могут общаться на открытом воздухе. Это означает, что королева и принц Филипп могут встретиться с членами семьи для верховой езды или прогулок по территории Виндзорского замка.