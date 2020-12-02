Туреччина розповіла про старт будівництва російсько-турецького центру в Карабаху

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у середу про початок спорудження спільного турецько-російського центру з моніторингу припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Акар сказав, що центр почне діяти "дуже скоро".

Минулого місяця Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди після шести тижнів активних бойових дій. Туреччина не має миротворців у регіоні, але вона заявила, що завершила угоду з Росією про створення спільного центру зі спостереження за припиненням вогню.

"Угоди було досягнуто. Жодних письмових перешкод для створення там нашого спільного наглядового центру немає. Зараз його будівництво триває. Найближчим часом наші колеги почнуть там працювати", - сказав Акар.

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва.

Мінську групу ОБСЄ очолюють США, Франція і Росія.

Франція, де проживають від 400 до 600 тисяч осіб вірменського походження, заявила, що хоче міжнародного контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Читайте також: Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні.