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Турция рассказала о старте строительства российско-турецкого центра в Карабахе

Среда, 2 декабря 2020, 14:52

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о начале сооружения общего турецко-российского центра по мониторингу прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Акар сказал, что центр начнет действовать "очень скоро".

В прошлом месяце Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.

Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением после шести недель активных боевых действий. Турция не имеет миротворцев в регионе, но она заявила, что завершила сделку с Россией о создании совместного центра по наблюдению за прекращением огня.

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"Соглашение было достигнуто. Никаких письменных препятствий для создания там нашего общего надзорного центра нет. Сейчас его строительство продолжается. В ближайшее время наши коллеги начнут там работать", - сказал Акар.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт за десятилетия посредничества.

Минскую группу ОБСЕ возглавляют США, Франция и Россия.

Франция, где проживают от 400 до 600 тысяч человек армянского происхождения, заявила, что хочет международного контроля за соблюдением режима прекращения огня.

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