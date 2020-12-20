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Нідерланди заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу

Неділя, 20 грудня 2020, 12:14

Нідерланди оголосили про тимчасову заборону на авіарейси з Британії, щоб запобігти поширенню звідти нового штаму коронавірусу, на 70% заразнішого, ніж звичайний.  

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Заборона, про яку оголосили вранці 20 грудня, набуває чинності негайно і триватиме щонайменш до 1 січня. 

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Підставою для рішення стали рекомендації Національного інституту громадського здоров’я (RIVM), у яких радять максимально обмежити пересування з Британії, щоб обмежити проникнення нового штаму.

В інституті зазначили також, що вірус з цим штамом вже знаходили у випадковій вибірці в Нідерландах на початку грудня, масштаби його поширення продовжують з’ясовувати. 

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною. 

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Нідерланди Коронавірус
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