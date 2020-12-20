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В Австрії затримали ще двох підозрюваних в причетності до теракту у Відні

Неділя, 20 грудня 2020, 15:00

У Відні затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності теракту в австрійській столиці, скоєного 2 листопада.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це повідомили у прокуратурі.

Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю. Повідомляється, що сліди ДНК одного з них, 26-річного громадянина Австрії родом з Афганістану, були знайдені на зброї, якою користувався нападник. 

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Протягом дня має бути ухвалення рішення про подальше тримання їх під вартою як запобіжний захід. 

Агентство AFP зазначає, що з початку розслідування за підозрою у причетності до теракту затримали вже 18 осіб, частину в Австрії, частину - у Швейцарії. 

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в центрі Відня сталися кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

В Австрії нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".  

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Австрія тероризм
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