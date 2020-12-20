В Австрии задержали еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Вене

В Вене задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту в австрийской столице, совершенному 2 ноября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kurier, об этом сообщили в прокуратуре.

Оба аресты совершили еще в пятницу. Сообщается, что следы ДНК одного из них, 26-летнего гражданина Австрии родом из Афганистана, были найдены на оружии, которым пользовался нападающий. О гражданстве и происхождении второго задержанного не сообщают.

В течение дня должно быть принятие решения о дальнейшем содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Агентство AFP отмечает, что с начала расследование по подозрению в причастности к теракту задержали уже 18 человек, часть в Австрии, часть - в Швейцарии.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошли несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.

В Австрии нападающий был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".

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