Понад 60 пасажирів з Британії застрягли в німецькому аеропорту, чекаючи результат тесту

Понад 60 пасажирів з Британії, що встигли прибути до початку дії заборони, застрягли в аеропорту Штутгарта, чекаючи свої результати тестів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Ганновері так сталося з 63 пасажирами, які увечері прибули з Лондона. Їм довелося здати ПЛР-тест та залишитися в аеропорту, доки результати стануть відомі - очікувано, вдень у понеділок. Одна пасажирка після цього вирішила повертатися до Британії.

В аеропорту підготували для них спальні місця для ночівлі та забезпечили харчування. Якщо тести виявляться негативними, їх відправлять на ізоляцію, з якої можна вийти через 5 днів після повторного негативного тесту. Якщо тест буде позитивним, доведеться залишатися в ізоляції у спеціальній карантинній зоні, доки з’ясується, чи це не новий штам.

Голова відділу охорони здоров’я Нижньої Саксонії Андреас Кранц зазначив, що мандрівники "проявили розуміння" до таких заходів - необхідність запобігти непоміченому поширенню вірусу у Німеччині.

У Штутгарті прибулих пасажирів, кількість яких не уточнюють, також протестували і відпустили додому, попросивши ізолюватися і чекати на результат. Так само протестували понад 60 прибулих до Берліна.

Заборона на рейси з Британії до Німеччини буде діяти початково до 31 грудня. Також федеральний міністр охорони здоров’я оприлюднив додаткове розпорядження, яке обмежує поїздки і до Британії.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.