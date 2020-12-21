Более 60 пассажиров из Британии застряли в немецком аэропорту, ожидая результата теста

Более 60 пассажиров из Британии, которые успели прибыть до начала действия запрета, застряли в аэропорту Штутгарта, ожидая свои результаты тестов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Ганновере так произошло с 63 пассажирами, которые вечером прибыли из Лондона. Им пришлось сдать ПЦР-тест и остаться в аэропорту, пока результаты станут известны - ожидаемо, днем ​​в понедельник. Одна пассажирка после этого решила вернуться в Британию.

В аэропорту подготовили для них спальные места для ночлега и обеспечили питание. Если тесты окажутся отрицательными, их отправят на изоляцию, из которой можно выйти через пять дней после повторного отрицательного теста. Если тест будет положительным, придется оставаться в изоляции в специальной карантинной зоне, пока выяснится, не новый ли это штамм.

Глава отдела здравоохранения Нижней Саксонии Андреас Кранц отметил, что путешественники "проявили понимание" к таким мерам - необходимость предотвратить распространение вируса в Германии.

В Штутгарте прибывших пассажиров, количество которых не уточняется, также протестовали и отпустили домой, попросив изолироваться и ждать результата. Также протестовали более 60 прибывших в Берлин.

Запрет на рейсы из Британии в Германию будет действовать изначально до 31 декабря. Также федеральный министр здравоохранения обнародовал дополнительное распоряжение, ограничивающее поездки и в Британию.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее обычного.