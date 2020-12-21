Посол України в ЄС: вікно можливостей закриється, якщо не врахувати рішення "Венеційки"

Україна повинна врахувати рекомендації Венеційської комісії щодо розв’язання конституційної кризи, інакше це може негативно вплинути на стосунки з Європейським Союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя.

"Питання якісного завершення судової реформи є питанням номер один під час дискусій з ЄС. І якщо ми після важкої праці…не використаємо надану Венеційською комісією формулу, яким чином повернутися до декларування, я думаю, що вікно можливостей для нас закриється", - сказав Точицький.

Він наголосив, що з точки зору ЄС без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення в частині децентралізації, земельної реформи та інших галузях не будуть досконалими.

"Тому що судочинство є ефектним посередником на всіх рівнях. Я розумію, що ви очікуєте відповіді, чи не використають санкції проти нас, то для цього і є діяльність уряду і дипломатів, щоб цього не допустити. На даний момент про це навіть не варто говорити", - сказав посол.

Нагадаємо, Конституційний суд України після рішення Венеційської комісії оприлюднив заяву, у якій, серед інших заяв, обіцяє врахувати зауваження та змінити стиль своїх рішень.

Як відомо, Венеційська комісія оприлюднила вже два висновки у відповідь на звернення Володимира Зеленського щодо конституційної кризи.

Детальний аналіз останнього з них читайте у статті: Конституційний зуд: які шляхи виходу з кризи лишило рішення Венеційської комісії.

Аналіз першого висновку - у публікації КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.