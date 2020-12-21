Посол Украины в ЕС: окно возможностей закроется, если не учесть решение "Венецианки"

Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии по решению конституционного кризиса, иначе это может негативно повлиять на отношения с Европейским Союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

"Вопрос качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один во время дискуссий с ЕС. И если мы после тяжелой работы... не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что окно возможностей для нас закроется", - сказал Точицкий.

Он отметил, что с точки зрения ЕС без эффективной и качественной судебной реформы любые достижения в части децентрализации, земельной реформы и других отраслях не будут совершенными.

"Потому что судопроизводство является эффектным посредником на всех уровнях. Я понимаю, что вы ожидаете ответа, не используют ли санкции против нас, так для этого и есть деятельность правительства и дипломатов, чтобы этого не допустить. На данный момент об этом даже не стоит говорить", - сказал посол.

Напомним, Конституционный суд Украины после решения Венецианской комиссии обнародовал заявление, в котором, среди прочих заявлений, обещает учесть замечания и изменить стиль своих решений.

Как известно, Венецианская комиссия обнародовала уже два вывода в ответ на обращение Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса.

Детальный анализ последнего из них читайте в статье: Конституционный зуд: какие пути выхода из кризиса оставило решение Венецианской комиссии

Анализ первого вывода - в публикации: КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании