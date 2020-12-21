Нападника на синагогу у Німеччині засудили до довічного ув’язнення

Чоловіка, що здійснив напад на синагогу у німецькому місті Галле та вбив двох людей, засудили до довічного ув’язнення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосив суд у своєму рішенні 21 грудня.

Штефан Балліет, 28-річний німець, здійснив напад 9 жовтня 2019 року, у єврейське релігійне свято Йом-Кіпур, День спокути. Озброєний вогнепальною зброєю нападник спробував увірватися до синагоги. Спершу він стріляв у важкі дерев’яні двері будівлі, потім спробував підірвати їх, але двері витримали.

Після цього чоловік застрелив випадкову перехожу – 40-річну жінку, а потім 20-річного чоловіка, продавця кебабів у кіоску поруч. Ще двоє людей отримали серйозні поранення.

Його судили за умисне вбивство, а також замах на умисне вбивство 51 вірян, які були у синагозі.

Під час суду Балліет висловлював антисемітські і расистські ідеї та антифеміністичні теорії змови.

Прокурори вимагали для нього довічного ув’язнення та визнання злочину злочином особливої тяжкості.

Суд постановив, що після відбування перших 15 років терміну Балліет превентивно залишатиметься під вартою. Це максимальна санкція згідно з німецьким законодавством.