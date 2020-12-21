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Напавшего на синагогу в Германии приговорили к пожизненному заключению

Понедельник, 21 декабря 2020, 12:48

Мужчину, совершившего нападение на синагогу в немецком городе Галле и убившего двух человек, приговорили к пожизненному заключению.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявил суд в своем решении 21 декабря.

Штефан Баллиет, 28-летний немец, совершил нападение 9 октября 2019 года, в еврейский религиозный праздник Йом-Кипур, День искупления. Вооруженный огнестрельным оружием нападающий попытался ворваться в синагогу. Сначала он стрелял в тяжелые деревянные двери здания, затем попытался взорвать их, но двери выдержали.

После этого мужчина застрелил случайную прохожую - 40-летнюю женщину, а затем 20-летнего мужчину, продавца кебабов в киоске рядом. Еще два человека получили серьезные ранения.

Его судили за умышленное убийство, а также покушение на умышленное убийство 51 верующих, которые были в синагоге.

Во время суда Баллиет высказывал антисемитские и расистские идеи и антифеминистическую теории заговора.

Прокуроры требовали для него пожизненного заключения и признания преступления преступлением особой тяжести.

Суд постановил, что после отбывания первых 15 лет срока Баллиет превентивно оставаться под стражей. Это максимальная санкция согласно немецкому законодательству.

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