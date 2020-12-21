Іран заявив, що завершив технічний звіт про катастрофу літака МАУ

Іран заявляє, що технічний звіт про катастрофу українського літака МАУ завершений і незабаром буде оприлюднений.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, слова якого наводить іранське інформаційне агентство MEHR.

"Відповідні органи Ісламської республіки Іран опікуються цим питанням у першочерговому порядку; ми зробили все, що в наших силах (у розслідуванні цієї справи) відповідно до міжнародних законів і договорів", - сказав Хатібзаде у понеділок, 21 грудня.

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За його словами, звіт буде оприлюднений і доставлений українській стороні сьогодні пізніше або завтра.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб рухатися вперед (у вирішенні проблеми) прозоро", - додав речник.

Він також розкритикував звинувачення і позицію Канади щодо розслідування Ірану.

"Це непросте питання. Заяви канадської влади були нав'язливими і неприйнятними з першого дня після інциденту", - сказав речник.

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Минулого тижня у Канаді вийшла спеціальна доповідь про ситуацію з розслідуванням обставин загибелі рейсу PS752 МАУ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. У ній стверджується, що Іран не має надалі бути відповідальним за розслідування катастрофи, оскільки саме іранські військові збили літак.

Як вже повідомлялося, українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів, хоча з останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.