Иран заявил, что завершил технический отчет о катастрофе самолета МАУ

Иран заявляет, что технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ завершен и вскоре будет обнародован.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, слова которого приводит иранское информационное агентство MEHR.

"Соответствующие органы Исламской республики Иран занимаются этим вопросом в первоочередном порядке, и мы сделали все, что в наших силах (в расследовании этого дела) в соответствии с международными законами и договорами", - сказал Хатибзаде в понедельник, 21 декабря.

Читайте также Украина обратится в суд ООН по делу сбитого самолета МАУ, если переговоры с Ираном закончатся ничем

По его словам, отчет будет обнародован и доставлен украинской стороне сегодня позже или завтра.

"Мы приложим все усилия, чтобы двигаться вперед (в решении проблемы) прозрачно", - добавил пресс-секретарь.

Он также раскритиковал обвинения и позицию Канады по поводу расследования Ирана.

"Это непростой вопрос. Заявления канадских властей были навязчивыми и неприемлемыми с первого дня после инцидента", - сказал спикер.

Читайте также Украина уже полтора месяца ждет обещанные Ираном материалы по самолету МАУ

На прошлой неделе в Канаде вышел специальный доклад о ситуации с расследованием обстоятельств гибели рейса PS752 МАУ, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. В нем утверждается, что Иран не должен в дальнейшем быть ответственным за расследование катастрофы, поскольку именно иранские военные сбили самолет.

Как уже сообщалось, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств, хотя с последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.