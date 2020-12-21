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Сербія отримає перші дози вакцини від коронавірусу цього тижня

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:01

Сербія оголосила, що очікує прибуття перших доз вакцини проти COVID-19 на цьому тижні. 

Про це повідомив у понеділок Павел Зеліч, представник Сербського агентства з питань ліків, пише "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Перші дози вакцини, виробленої компаніями Pfizer і BioNtech, прибудуть до Сербії на цьому тижні, зазначив Зеліч.

Він сказав, що агентство затвердило якість і безпеку препарату, виробленого двома компаніями, і Сербія розраховує отримати свої перші дози до кінця цього тижня.

"Ми можемо бути задоволені результатами нашої перевірки вакцини", - сказав Зеліч в понеділок.

Агентство схвалило 20 475 доз вакцини, але очікується, що на цьому тижні країна отримає перші 5 тисяч доз, заявив міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.

Нагадаємо, на початку грудня Сербія вирішила закрити ресторани і  магазини у вихідні та обмежити їх роботу в будні. 


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