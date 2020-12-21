Сербия получит первые дозы вакцины от коронавируса на этой неделе

Сербия объявила, что ожидает прибытия первых доз вакцины против COVID-19 на этой неделе.

Об этом сообщил в понедельник Павел Зелич, представитель Сербского агентства по вопросам лекарств, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Первые дозы вакцины, произведенной компаниями Pfizer и BioNtech, прибудут в Сербию на этой неделе, отметил Зелич.

Он сказал, что агентство утвердило качество и безопасность препарата, произведенного двумя компаниями, и Сербия рассчитывает получить свои первые дозы до конца этой недели.

"Мы можем быть довольны результатами нашей проверки вакцины", - сказал Зелич в понедельник.

Агентство одобрило 20 475 доз вакцины, но ожидается, что на этой неделе страна получит первые 5000 доз, заявил министр здравоохранения Златибор Лончар.

Напомним, в начале декабря Сербия решила закрыть рестораны и магазины в выходные и ограничить их работу в будни.