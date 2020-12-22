В Беларуси открыли дело против лидеров оппозиции за "заговор с целью захвата власти"

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции по подозрению в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361−1 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика возбуждено уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования.

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"Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - заявили в прокуратуре.

Следует отметить, что члены Координационного сонета покинули Беларусь, опасаясь репрессий со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Напомним, Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.