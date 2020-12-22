Шотландія готує проєкт, щоб узгоджувати законодавство з правилами ЄС і після Brexit

Парламентарі Шотландії готують законопроєкт, який дозволить міністрам уряду підтримувати узгодженість законодавства Шотландії з майбутніми змінами до правил Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Після фінального Brexit, уряд Шотландії отримає контроль над сферами, де наразі політика визначається Брюсселем - серед іншого, у сфері охорони довкілля, якості продуктів та прав людини. Проєкт дозволить уряду визначати, які правила і після цього узгоджувати зі стандартами ЄС. Також передбачається створення нового регулятора для нагляду за дотриманням екологічних стандартів.

В уряді Шотландії зазначають, що ЄС "і надалі зберігатиме фундаментальну важливість" для Шотландії та що потрібно "зробити все можливе, щоб бути активним та конструктивним учасником у справах ЄС".

Консерватори водночас критикують ідею за те, що це призведе до регуляторних розбіжностей з іншими частинами Британії. Але лейбористи, "Зелені" та Ліберальні демократи підтримують ініціативу, запропоновану Шотландською національною партією, і він скоріше за все буде прийнятий.

Днями перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона погодитися на продовження перехідного періоду з Європейським Союзом після Brexit. Проте у Лондоні заявили, що Британія у будь-якому разі має вийти з ЄС після 31 грудня.

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