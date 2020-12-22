Шотландия готовит проект, чтобы согласовывать законодательство по правилам ЕС и после Brexit

Парламентарии Шотландии готовят законопроект, который позволит министрам правительства поддерживать согласованность законодательства Шотландии с будущими изменениями к правилам Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

После финального Brexit правительство Шотландии получит контроль над сферами, где сейчас политика определяется Брюсселем - в том числе в сфере охраны окружающей среды, качества продуктов и прав человека. Проект позволит правительству определять, какие правила и после этого согласовывать со стандартами ЕС. Также предусматривается создание нового регулятора для надзора за соблюдением экологических стандартов.

В правительстве Шотландии отмечают, что ЕС "продолжает сохранять фундаментальную важность" для Шотландии и что нужно "сделать все возможное, чтобы быть активным и конструктивным участником в делах ЕС".

Консерваторы одновременно критикуют идею за то, что это приведет к регуляторным разногласиям с другими частями Великобритании. Но лейбористы, "Зеленые" и Либеральные демократы поддерживают инициативу, предложенную Шотландской национальной партией, и он скорее всего будет принят.

На днях первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласиться на продление переходного периода с Европейским Союзом после Brexit. Однако в Лондоне заявили, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС после 31 декабря.

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