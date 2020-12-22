У столиці Вірменії проходить акція протесту з вимогою відставки Пашиняна

У центрі Єревана на площі Республіки проходить мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Азатутюн.

Акцію протесту організував "Руху за порятунок Вітчизни", що складається з 16 опозиційних партій, які вважають Пашиняна відповідальним за підсумки війни в Нагірному Карабаху, в якій вірменська сторона понесла значні територіальні та людські втрати. Вони також критикують чинну владу за нездатність впоратися з наслідками війни.

Раніше опозиційний рух оголосив загальнонаціональний страйк, відзначаючи, що 22 грудня - вирішальний день їхньої боротьби.

Представниця партії "Процвітаюча Вірменія" заявила, що відсьогодні вони будуть проводити щоденні акції непокори, поки Пашинян не піде у відставку.

Опозиційні сили заявляють про необхідність зміни Пашиняна на "тимчасового" прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який займав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х.

"Руху за порятунок Вітчизни" заявляє, що в разі призначення Манукяна на посаду прем'єра уряд перехідного періоду буде діяти протягом року, після чого відбудуться позачергові вибори в парламент, в яких Манукян і його партія не братимуть участі.

Тим часом Пашинян вважає даний опозиційний рух "бунтом колишніх еліт". "Еліта", позбавлена ​​влади в Вірменії в результаті революції 2018 року, намагається домогтися реваншу", - написав він у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.