В столице Армении проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана на площади Республики проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

Акцию протеста организовало "Движение за спасение Отечества", состоящее из 16 оппозиционных партий, которые считают Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующую власть за неспособность справиться с последствиями войны.

Ранее оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку, отмечая, что 22 декабря - решающий день их борьбы.

Представительница партии "Процветающая Армения" заявила, что отныне они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости замены Пашиняна на "временного" премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х.

"Движения за спасение Отечества" заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьера правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в которых Манукян и его партия не будут участвовать.

Между тем Пашинян считает оппозиционное движение "бунтом бывших элит". "Элита", лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.