Лише 30% румунів точно збираються вакцинуватися від коронавірусу

Більше половини румунів стурбовані пандемією коронавірусу, проте лише 30% впевнені, що хочуть вакцинуватися, коли це буде можливо.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це свідчить свіже опитування, проведене компанією Avangarde.

За його результатами, 63% мешканців Румунії стурбовані або дуже стурбовані ситуацією з коронавірусом, тоді як 34% - майже не стурбовані або зовсім не стурбовані.

70% не згодні ще раз сидіти у жорсткому локдауні. Погодилися б на нього 16% опитаних, ще 14% - не визначилися. Лише 30% румунів точно хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Майже стільки ж - 29% - відповіли, що точно не хочуть вакцинуватися, і так само 29% - ще не визначилися зі своїм рішенням.

10% кажуть, що не можуть оцінити необхідності вакцинації, а 2% не захотіли відповідати. Щодо вакцинації загалом думка відрізняється: "за" вакцинацію - 38%, проти - 20%, а ще 20% - не визначилися. 17% не захотіли відповідати. 51% з опитаних вважають, що у поганій епідемічній ситуації винен уряд, 17% - що це громадяни, які недостатньо роблять для стримування епідемії, а 32% - не визначилися, кого звинувачувати у цьому.

Загалом у рамках опитування, проведеного 10-20 грудня методом телефонного інтерв’ю, опитали 900 людей. Можливість похибки становить 3,2%.

Перші вакцини мають прибути в країну 26 грудня.