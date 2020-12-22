Только 30% румын точно собираются вакцинироваться от коронавируса

Более половины румын обеспокоены пандемией коронавируса, однако лишь 30% уверены, что хотят вакцинироваться, когда это будет возможно.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом свидетельствует свежий опрос, проведенный компанией Avangarde.

По его результатам, 63% жителей Румынии обеспокоены или очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом, тогда как 34% - почти не обеспокоены или совсем не обеспокоены.

70% не согласны еще раз сидеть в жестком локдауне. Согласились бы на него 16% опрошенных, еще 14% - не определились. Только 30% румын точно хотят вакцинироваться от коронавируса.

Почти столько же - 29% - ответили, что точно не хотят вакцинироваться, и так же 29% - еще не определились со своим решением.

10% говорят, что не могут оценить необходимость вакцинации, а 2% не захотели отвечать. По поводу вакцинации вообще мнение отличается: за вакцинацию - 38%, против - 20%, а еще 20% - не определились. 17% не захотели отвечать. 51% опрошенных считают, что в плохой эпидемической ситуации виновато правительство, 17% - что это граждане, которые недостаточно делают для сдерживания эпидемии, а 32% - не определились, кого винить в этом.

Всего в рамках опроса, проведенного 10-20 декабря методом телефонного интервью, опросили 900 человек. Возможность погрешности составляет 3,2%.

Первые вакцины должны прибыть в страну 26 декабря.