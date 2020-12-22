Іран заявив, що представив фінальний звіт про катастрофу МАУ іншим державам

Іранське агентство Tasnim повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофі українського пасажирського літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення агентства.

Відзначається, що команда слідчих з Організації цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про катастрофу в понеділок і представила результати на відеоконференції посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

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"Учасники вебінару також провели серію переговорів про технічний звіту", - сказано у повідомленні.

Інші деталі онлайн-зустрічі і подробиці звіту не повідомляються.

Нагадаємо, минулого тижня у Канаді вийшла спеціальна доповідь про ситуацію з розслідуванням обставин загибелі рейсу PS752 МАУ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. У ній стверджується, що Іран не має надалі бути відповідальним за розслідування катастрофи, оскільки саме іранські військові збили літак.

країнський літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.