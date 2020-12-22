Иран заявил, что представил финальный отчет о катастрофе МАУ другим странам

Иранское агентство Tasnim сообщил, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение агентства.

Отмечается, что команда следователей из Организации гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе в понедельник и представила результаты на видеоконференции должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали от сбития самолета.

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"Участники вебинара также провели серию переговоров о техническом отчете", - говорится в сообщении.

Другие детали онлайн-встречи и подробности отчета не сообщаются.

На прошлой неделе в Канаде вышел специальный доклад о ситуации с расследованием обстоятельств гибели рейса PS752 МАУ, который был сбит иранскими военными 8 января 2020. В ней утверждается, что Иран не должен в дальнейшем быть ответственным за расследование катастрофы, поскольку именно иранские военные сбили самолет.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.