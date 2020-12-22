Німеччина відреагувала на санкції РФ проти представників її урядового апарату
У Німеччині заявили, що запроваджені Росією санкції протии представників аппарату німецького уряду є невиправданими.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
"Хоча такого роду російські контрзаходи вже існували в минулому, вони залишаються з точки зору німецького уряду невиправданими", - заявили у німецькому уряді.
Як повідомлялося, Росія заборонила в’їзд представникам урядового апарату Німеччини у відповідь на європейські санкції, запроваджені у відповідь на отруєння опозиціонера Алєксєя Навального.
"Ми продовжуємо закликати Росію розслідувати застосування хімічного бойового агента на російській території проти російського громадянина", - наголосили в німецькому уряді.
Імена підсанкційних осіб не розголошуються.
Тому про санкції вони зможуть дізнатися тільки при в'їзді в Росію.