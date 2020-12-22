Німеччина відреагувала на санкції РФ проти представників її урядового апарату

У Німеччині заявили, що запроваджені Росією санкції протии представників аппарату німецького уряду є невиправданими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Хоча такого роду російські контрзаходи вже існували в минулому, вони залишаються з точки зору німецького уряду невиправданими", - заявили у німецькому уряді.

Як повідомлялося, Росія заборонила в’їзд представникам урядового апарату Німеччини у відповідь на європейські санкції, запроваджені у відповідь на отруєння опозиціонера Алєксєя Навального.

"Ми продовжуємо закликати Росію розслідувати застосування хімічного бойового агента на російській території проти російського громадянина", - наголосили в німецькому уряді.

Імена підсанкційних осіб не розголошуються.

Тому про санкції вони зможуть дізнатися тільки при в'їзді в Росію.