РФ ввела санкції проти членів урядового апарату Німеччини - ЗМІ

Росія заборонила в’їзд представникам урядового апарату Німеччини у відповідь на європейські санкції, запроваджені у відповідь на отруєння опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, заборона на в'їзд торкнулася кількох представників німецького урядового апарату.

За даними міністерства закордонних справ Німеччини, про це в ході бесіди в російському зовнішньополітичному відомстві була проінформована тимчасовий повірений у справах Посольства Німеччини в Москві Беата Гжескі.

За даними агентства dpa, імена підсанкційних осіб не розголошуються.

Тому про санкції вони зможуть дізнатися тільки при в'їзді в Росію.

Як повідомлялося, Росія розширила список посадових осіб Європейського Союзу, яким заборонений в'їзд у країну, у відповідь на "неприйнятні" санкції проти Кремля за отруєння опозиційного політика Алєксєя Навального.

Нагадаємо, днями розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN встановило, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Вчора Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

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