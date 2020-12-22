Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Первая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса

В столице Армении проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Парламент Швеции призвал правительство открыть возможность для потенциального членства в НАТО

BioNTech проверит эффективность своей вакцины против нового штамма коронавируса






Германия отреагировала на санкции РФ против представителей ее правительственного аппарата

Вторник, 22 декабря 2020, 17:18

В Германии заявили, что введенные Россией санкции против представителей аппарата немецкого правительства являются неоправданными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Хотя такого рода российские контрмеры уже существовали в прошлом, они остаются с точки зрения немецкого правительства неоправданными", - заявили в немецком правительстве.

Как сообщалось, Россия запретила въезд представителям правительственного аппарата Германии в ответ на европейские санкции, введенные в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

"Мы продолжаем призывать Россию расследовать применение химического боевого агента на российской территории против российского гражданина", - подчеркнули в немецком правительстве.

Имена подсанкционных лиц не разглашаются.

Поэтому о санкциях они смогут узнать только при въезде в Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия санкции
powered by lun.ua