Германия отреагировала на санкции РФ против представителей ее правительственного аппарата

В Германии заявили, что введенные Россией санкции против представителей аппарата немецкого правительства являются неоправданными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Хотя такого рода российские контрмеры уже существовали в прошлом, они остаются с точки зрения немецкого правительства неоправданными", - заявили в немецком правительстве.

Как сообщалось, Россия запретила въезд представителям правительственного аппарата Германии в ответ на европейские санкции, введенные в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

"Мы продолжаем призывать Россию расследовать применение химического боевого агента на российской территории против российского гражданина", - подчеркнули в немецком правительстве.

Имена подсанкционных лиц не разглашаются.

Поэтому о санкциях они смогут узнать только при въезде в Россию.