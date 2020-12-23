Трамп помилував засуджених фігурантів справи про втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп повністю помилував Джорджа Пападопулоса, колишнього помічника своєї виборчої кампанії, який визнав себе винним в рамках розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп також помилував 36-річного Алекса ван дер Цваана, нідерландського зятя російського мільярдера Германа Хана. Ван дер Цваан був засуджений до 30 діб тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі $20 000 за брехню слідчим спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо контактів з офіційними представниками кампанії Трампа в 2016 році.

Їх імена були включені в хвилю передріздвяних помилувань, оголошених Білим домом. Трамп повністю помилував 15 осіб і повністю або частково пом'якшив вироки ще п'яти людям.

33-річний Пападопулос був радником кампанії Трампа 2016 року. У 2017 році він визнав себе винним у брехні агентам ФБР про терміни і значущість його контактів з людьми, які стверджували, що мають зв'язки з високопоставленими російськими чиновниками.

Він відбув 12 днів з 14-денного ув'язнення у федеральній в'язниці, а потім був засуджений до 12-місячного звільнення під наглядом.

Білий дім заявив, що Пападопулосу було пред'явлено звинувачення в "технологічному злочині, по одному пункту звинувачення в дачі неправдивих заяв" в рамках розслідування Мюллера, яке Трамп назвав "полюванням на відьом".

"Сьогоднішнє помилування допомагає виправити зло, яке команда Мюллера заподіяла настільки великій кількості людей", - заявив Білий дім.

Нагадаємо, у листопаді Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який двічі визнавав свою провину у брехні перед ФБР під час розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Генерал армії у відставці Флінн визнав свою провину у брехні ФБР щодо контактів з послом Росії в США за кілька тижнів до інавгурації Трампа в січні 2017 року.

Винесення вироку кілька разів відкладалося і Флінн так і не був засуджений.