Трамп помиловал осужденных фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп полностью помиловал Джорджа Пападопулоса, бывшего помощника своей избирательной кампании, который признал себя виновным в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп также помиловал 36-летнего Алекса ван дер Цваана, нидерландского зятя российского миллиардера Германа Хана. Ван дер Цваан был приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в размере $20 000 за ложь следователям спецпрокурора США Роберта Мюллера о контактах с официальным лицом кампании Трампа в 2016 году.

Их имена были включены в волну предрождественских помилований, объявленных Белым домом. Трамп полностью помиловал 15 человек и полностью или частично смягчил приговоры еще пяти людям.

33-летний Пападопулос был советником кампании Трампа 2016 года. В 2017 году он признал себя виновным во лжи агентам ФБР о сроках и значимости его контактов с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.

Он отбыл 12 дней из 14-дневного заключения в федеральной тюрьме, а затем был приговорен к 12-месячному освобождению под надзором.

Белый дом заявил, что Пападопулосу было предъявлено обвинение в "технологическом преступлении, по одному пункту обвинения в даче ложных заявлений" в рамках расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

"Сегодняшнее помилование помогает исправить зло, которое команда Мюллера причинила столь большому количеству людей", - заявил Белый дом.

Напомним, в ноябре Трамп помиловал своего бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который дважды признавал свою вину во лжи перед ФБР при расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Генерал армии в отставке Флинн признал свою вину во лжи ФБР относительно взаимодействия с послом России в США за несколько недель до инаугурации Трампа в январе 2017 года.

С тех пор он пытался отозвать заявление о признании вины, аргументируя это тем, что прокуроры нарушили его права и обманом заставили заключить соглашение о признании. Вынесение приговора несколько раз откладывалось и Флинн так и не был осужден.