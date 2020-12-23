Поліція Німеччини радить не поспішати повідомляти про порушення сусідів на Різдво

Німецька профспілка поліції радить жителям країни під час різдвяних свят не поспішати повідомляти правоохоронцям про кожне можливе порушення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Я б спочатку сам пішов до сусідів і - якщо там справді забагато людей - попрохав би їх дотримуватися правил", - сказав заступник голови профспілки поліції Йорґ Радек.

Йдеться, зокрема, про порушення обмежень на максимально допустиму кількість осіб, котрим дозволяється збиратися разом для святкувань.

"Не завжди слід одразу викликати поліцію. Ця пандемія також вимагає від усіх нас певної громадянської мужності", - зауважив Радек.

Він наголосив, що поліція не буде "без підстав і попередження ходити з оселі в оселю і рахувати, скільки людей сидять за столом".

"Так не можна. Адже це стало б порушенням права на недоторканність житла. Але якщо ми отримаємо прямі вказівки на те, що десь порушуються правила, то ми це перевіримо", - зазначив Радек.

Нагадаємо, з 16 грудня у Німеччині запроваджено жорсткий локдаун. Він передбачає обмеження на зустрічі максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств.

Утім, в більшості федеральних земель ці обмеження послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів.