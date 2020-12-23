Полиция Германии советует не спешить сообщать о нарушениях соседей на Рождество

Немецкий профсоюз полиции советует жителям страны во время рождественских праздников не спешить сообщать правоохранителям о каждом возможном нарушении противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я бы сначала сам пошел к соседям и - если там действительно много людей - попросил бы их соблюдать правила", - сказал заместитель председателя профсоюза полиции Йорг Радек.

Речь идет о нарушении ограничений на максимально допустимое количество лиц, которым разрешается собираться вместе для празднований.

"Не всегда следует сразу вызвать полицию. Эта пандемия также требует от всех нас определенного гражданского мужества", - отметил Радек.

Он отметил, что полиция не будет "без оснований и предупреждения ходить из дома в дом и считать, сколько людей сидят за столом".

"Так нельзя. Ведь это стало бы нарушением права на неприкосновенность жилища. Но если мы получим прямые указания на то, что где-то нарушаются правила, то это проверим", - отметил Радек.

Напомним, с 16 декабря в Германии введен жесткий локдаун. Он предусматривает ограничение на встречи максимально пяти людям из двух домохозяйств.

Впрочем, в большинстве федеральных земель эти ограничения ослабят на время празднования Рождества - с 24-го по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников.