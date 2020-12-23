У Німеччині - вдруге рекордні понад 900 померлих від коронавірусу
У Німеччині вдруге за час епідемії добова кількість померлих від коронавірусу пацієнтів перевищила 900.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомив Інститут Роберта Коха.
За останні 24 години в країні померли 962 хворих на коронавірус. Це більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований минулого тижня - 952. Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 27 968.
За добу виявили 24 740 нових хворих. Минулої середи цей показник становив майже 29 тисяч.
Зростаюча кількість хворих та загиблих від епідемії починає створювати проблеми вже й для Німеччини, попри її якісну систему охорони здоров’я.
У місті Циттау, що у Саксонії (яка серед регіонів з найбільшою кількістю заражень) міська влада заявила, що місцевий крематорій вже не встигає впоратися з навантаженням.
Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії коронавірусу в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.
Нагадаємо, Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений.