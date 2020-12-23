У Німеччині - вдруге рекордні понад 900 померлих від коронавірусу

У Німеччині вдруге за час епідемії добова кількість померлих від коронавірусу пацієнтів перевищила 900.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомив Інститут Роберта Коха.

За останні 24 години в країні померли 962 хворих на коронавірус. Це більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований минулого тижня - 952. Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 27 968.

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За добу виявили 24 740 нових хворих. Минулої середи цей показник становив майже 29 тисяч.

Зростаюча кількість хворих та загиблих від епідемії починає створювати проблеми вже й для Німеччини, попри її якісну систему охорони здоров’я.

У місті Циттау, що у Саксонії (яка серед регіонів з найбільшою кількістю заражень) міська влада заявила, що місцевий крематорій вже не встигає впоратися з навантаженням.

Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії коронавірусу в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений.