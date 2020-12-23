В Германии - снова рекордные более 900 умерших от коронавируса

В Германии во второй раз за время эпидемии суточное количество умерших от коронавируса пациентов превысило 900.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщил Институт Роберта Коха.

За последние 24 часа в стране умерли 962 больных коронавирус. Это больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный на прошлой неделе - 952. Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 27 968.

За сутки обнаружили 24 740 новых больных. В минувшую среду этот показатель составлял почти 29 000.

Растущее количество больных и погибших от эпидемии начинает создавать проблемы уже и для Германии, несмотря на их качественную систему здравоохранения.

В городе Циттау, что в Саксонии (которая среди регионов с наибольшим количеством заражений) городские власти заявили, что местный крематорий уже не успевает справиться с нагрузкой.

Декабрь стал самым смертоносным месяцем за время эпидемии коронавируса в Германии - в течение первых трех недель в стране было зарегистрировано более 10 000 смертей.

Напомним, Германия анонсировала жесткий локдаун с 16 декабря по 10 января, не исключая, что и после этой даты он будет продолжен.