Грудень став найсмертоноснішим місяцем за час епідемії в Німеччині
Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії коронавірусу в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Всього в грудні зафіксували 10 027 смертей, пов’язаних з коронавірусом. Це майже вдвічі більше, ніж було в листопаді, коли померли 5 796 осіб.
Для порівняння, у жовтні було 964 смертельних випадки, у вересні - 190.
Протягом останніх кількох днів Німеччина реєструвала близько 500 смертей щоденно та понад 30 тисяч нових випадків інфікування.
Німеччина, що отримала широку похвалу за те, як впоралася з першою хвилею епідемії цього року, не змогла стримати швидке поширення інфекції під час другої хвилі.
Кількість загиблих в Німеччині з березня по травень склала 7 869 осіб, набагато менше, ніж в інших європейських країнах, таких як Франція, Велика Британія, Італія і Іспанія.
Дані за грудень показують, що Німеччина ще не досягла піку другої хвилі вірусу, оскільки продовжуються нові рекорди як за смертністю, так і за кількістю заражених.
Нагадаємо, цими вихідними у Німеччині заявили про готовність до щеплень від COVID-19, як тільки вакцину буде схвалено в ЄС.