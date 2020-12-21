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Грудень став найсмертоноснішим місяцем за час епідемії в Німеччині

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:50

Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії коронавірусу в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Всього в грудні зафіксували 10 027 смертей, пов’язаних з коронавірусом. Це майже вдвічі більше, ніж було в листопаді, коли померли 5 796 осіб.

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Для порівняння, у жовтні було 964 смертельних випадки, у вересні - 190.

Протягом останніх кількох днів Німеччина реєструвала близько 500 смертей щоденно та понад 30 тисяч нових випадків інфікування.

Німеччина, що отримала широку похвалу за те, як впоралася з першою хвилею епідемії цього року, не змогла стримати швидке поширення інфекції під час другої хвилі. 

Кількість загиблих в Німеччині з березня по травень склала 7 869 осіб, набагато менше, ніж в інших європейських країнах, таких як Франція, Велика Британія, Італія і Іспанія.

Дані за грудень показують, що Німеччина ще не досягла піку другої хвилі вірусу, оскільки продовжуються нові рекорди як за смертністю, так і за кількістю заражених.

Нагадаємо, цими вихідними у Німеччині заявили про готовність до щеплень від COVID-19, як тільки вакцину буде схвалено в ЄС.

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