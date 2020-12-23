Чехія повернеться до жорсткого карантину через зростання кількості заражень

Уряд Чехії готується схвалити рішення про повернення всієї країни до п'ятого, найжорсткішого рівня коронавірусних обмежень через тривожне зростання кількості заражень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

За останню добу в країні зареєстрували 10 821 нових заражень - майже на 3 тисячі більше, ніж тиждень тому, та найбільше з 6 листопада. У зв'язку з такою тенденцією уряд сьогодні готується ухвалити рішення про повернення до найжорсткіших обмежень. До попереднього, четвертого рівня Чехія перейшла з 18 грудня - тоді закрилися ресторани.

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Нові правила почнуть діяти з 27 грудня і передбачають закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек. Також буде діяти комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. Спершу планувалося, що обмеження наберуть чинності вже 25 грудня.

На додачу в уряді думають над тим, щоб заборонити і великим продуктовим супермаркетам торгувати "другорядними товарами" - щоб вони не отримали переваги порівняно з дрібними торговцями, у яких в асортименті немає продуктів і які змушені закритися.

На додачу до вже закритих ресторанів, готелів, басейнів та спортзалів, закриють також сферу послуг та школи. Дитсадки продовжать працювати, планують виняток і для 1-2 класів шкіл.

Чехія, як і всі країни ЄС, днями очікує на перші дози вакцини від коронавірусу. До кінця року країна має отримати 10 тисяч доз, до кінця січня - ще 50 тисяч. Загалом Чехія замовила близько 11,9 млн доз, яких вистачить для вакцинації близько 7 млн осіб.

Напередодні парламент схвалив продовження надзвичайної ситуації до 22 січня.