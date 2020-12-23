Слідком Росії висунув звинувачення виправданому в Італії нацгвардійцю Марківу

Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення у вбивстві військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті комітету.

Звинувачення висунуто за тим самим інцидентом, за яким Марківа виправдав італійський суд.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року поблизу Слов'янська (Донецька область) нібито передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона.

"Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марківа оголошено в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про вбивство.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова.

Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада 2020 року апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.