Следком России предъявил обвинение оправданному в Италии нацгвардейцу Маркиву

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому Маркива оправдал итальянский суд.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года близ Славянска (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Уильяма Рогеллона.

"Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу об убийстве.

Как известно, летом 2019 года суд присяжных города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Роккелли и Миронова.

Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам. Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и Миронова.

3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана снял все обвинения с Виталия Маркива и освободил его из заключения.