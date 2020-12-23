Во Франции после критики отложили планы по ограничениям для невакцинированных

Французское правительство после громкой критики было вынуждено отложить противоречивый законопроект, по которому непривитым людям можно было бы запрещать посещать общественные места во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Текст законопроекта представили в понедельник, он призван создать основу для будущих чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения во Франции.

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Проект предлагает предоставить премьер-министру в случае кризиса в здравоохранении исключительные полномочия ограничивать доступ к общественному транспорту и других общественных мест для граждан, которые не могут предоставить отрицательные результаты тестов или доказательства вакцинации от инфекционного заболевания.

Но после целого дня споров вокруг этих планов министр здравоохранения Франции Оливье Веран во вторник вечером заявил, что законопроект будет отложен.

"У французов должно быть доверие, чтобы они могли пройти вакцинацию по собственному желанию, потому что мы все еще находимся в состоянии санитарного кризиса... правительство не будет представлять текст (в парламент) в течение нескольких месяцев, прежде чем мы выйдем из кризиса", - сказал Веран в эфире телевидения.

Это предложение вызвало горячие споры во Франции, где почти половина населения не готова вакцинироваться от коронавируса. Представители оппозиции по всему политическому спектру - как из лагеря сторонников вакцинации, так и из лагеря скептиков - были возмущены планом, который называли "вакцинным шантажом".

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Также высказывались опасения, что план может разжечь настроения противников прививок всего за несколько дней до начала кампании вакцинации от COVID-19 во Франции и по всей Европе.

Сначала законопроект планировали обсудить в Национальном собрании в январе.

Правительство Франции заявлял, что меры по ограничению передвижения невакцинированных не означают введение обязательной вакцинации против COVID-19, но могут понадобиться в случае будущей пандемии. Однако в самом законопроекте этот нюанс не прописан.