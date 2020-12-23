Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

В Швейцарии в среду, 23 декабря, стартовала программа вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн стала первым человеком, которому сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

Вакцина американского и немецкого производителей была одобрена швейцарским регулятором здравоохранения на выходных, что открыло путь к поставке первых 107 тыс. доз из заказанных трех миллионов.

Швейцарский регулятор также рассматривает другие вакцины, в том числе кандидатов от Moderna и AstraZenenca. Швейцария с населением 8,5 миллиона человек заказала у этих производителей и Pfizer/BioNTech 15,8 млн доз.

На национальном уровне были определены четыре приоритетные группы для получения прививки первыми: люди из группы высокого риска (старше 75 лет, страдающие хроническими заболеваниями, потом старше 65 лет); медицинский персонал или лица, осуществляющие уход и находящиеся в тесном контакте с пациентами; люди, имеющие тесные контакты с людьми из группы высокого риска; те, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек инфекции.

Вакцина станет доступной для широкой общественности с конца весны.

Напомним, в Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.