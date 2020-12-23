Глава МЗС Литви про РФ: з державою, яка тероризує сусідів, покращення відносин неможливе

Новий глава МЗС Литви Габріелюс Ладсбергіс вважає, що наразі немає потреби планувати яку-небудь зміну політики щодо Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю національній литовській агенції ELTA, повідомляє "Європейська правда".

"Відносини з Росією зараз знаходяться в руках російського режиму. Це не литовське питання. Моя принципова позиція - це держава, яка тероризує своїх сусідів, окуповуючи території, порушуючи суверенітет, втручаючись у вибори, поширюючи фальшиві новини і роблячи це військовим шляхом... Я не думаю, що ця держава хоче хороших відносин з ким би то не було. На мій погляд, тут немає необхідності планувати будь-які політичні зміни", - сказав Ландсбергіс.

Він припустив, що одного дня Росія вирішить, що хоче бути справжнім міжнародним гравцем, і тоді відносини іноземних акторів, в тому числі Литви, з Росією зміняться.

Однак зараз, за словами міністр, є великою наївністю закликати до перезавантаження відносин з Москвою.

"Є все більше і більше міжнародних акторів, які кажуть, що давайте спробуємо перезавантажитися. Я маю на увазі після Криму і України. Кожен новий такий наратив грає на руку Росії. Це узаконює її дії, узаконює, як сама Росія це називає, її сферу інтересів. Мені здається, що не потрібно піддаватися цій ілюзії і наївності" - наголосив Ландсбергіс.

Як повідомлялося, новий глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що хотів би "більш сильної" політики, спрямованої на оживлення формату "Східного партнерства".