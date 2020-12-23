Глава МИД Литвы об РФ: со страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно

Новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ладсбергис считает, что пока нет необходимости планировать какое-либо изменение политики в отношении России.

Об этом он сказал в интервью национальному литовскому агентству ELTA, сообщает "Европейская правда".

"Отношения с Россией сейчас находятся в руках российского режима. Это не литовский вопрос. Моя принципиальная позиция - это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупируя территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фальшивые новости и делая это военным путем... Я не думаю, что это государство хочет хороших отношений с кем бы то ни было. На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо политические изменения", - сказал Ландсбергис.

Он предположил, что однажды Россия решит, что хочет быть настоящим международным игроком, и тогда отношения иностранных актеров, в том числе Литвы, с Россией изменятся.

Однако сейчас, по словам министра, очень наивно призывать к перезагрузке отношений с Москвой.

"Есть все больше и больше международных актеров, которые говорят, что давайте попробуем перезагрузиться. Я имею в виду после Крыма и Украины. Каждый новый такой нарратив играет на руку России. Это узаконивает ее действия, узаконивает, как сама Россия это называет, ее сферу интересов. Мне кажется, что не нужно поддаваться этой иллюзии и наивности", - подчеркнул Ландсбергис.

Как сообщалось, новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что хотел бы "более сильной" политики, направленной на оживление формата "Восточного партнерства".