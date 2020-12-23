Албанія посилює обмеження на Різдво і Новий рік

Уряд Албанії оголосив про посилення карантинних обмежень на Різдво і Новий рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kohajone.

Міністр охорони здоров'я Огерта Манастірліу заявила, що у зв'язку зі святами зміниться комендантська година, яка поки що діє з 22.00 до 06.00. нова комендантська година діятиме з 20.30 до 06.00 з 24 грудня по 4 січня.

"Ми встановили обмеження руху з 20.30 до 06.00, з 24 грудня по 4 січня. Виняток становлять ті, хто змушений пересуватися за станом здоров'я або по роботі. Діяльність барів і ресторанів буде обмежена цим часовим проміжком", - додала Манастірліу.

Міністр також оголосила про рішення закрити сполучення з Британією через новий штамм коронавірусу.

Крім того, Манастірліу заявила, що албанський уряд працює над тим, щоб почати процес вакцинації в країні в перші місяці 2021 року.

Міністр охорони здоров'я звернулася до громадян із закликом уникати несуттєвих поїздок і несуттєвих заходів, оскільки, за її словами, пандемії запобігають не в лікарнях. "При необхідності будуть вжиті нові заходи або переглянуті існуючі. Ми розуміємо бажання кожного бути з близькими в ці свята. Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну та новорічну ніч хочемо бути всі разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичайний рік, і закінчується він теж незвичайно" - сказала міністр.