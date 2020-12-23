Албания усиливает ограничения на Рождество и Новый год

Правительство Албании объявило об усилении карантинных ограничений на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kohajone.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что в связи с праздниками изменится комендантский час, который пока действует с 22.00 до 06.00. Новый комендантский час будет действовать с 20.30 до 06.00 с 24 декабря по 4 января.

"Мы установили ограничения движения с 20.30 до 06.00, с 24 декабря по 4 января. Исключение составляют те, кто вынужден передвигаться по состоянию здоровья или по работе. Деятельность баров и ресторанов будет ограничена этим временным промежутком", - добавила Манастирлиу.

Министр также объявила о решении закрыть сообщения с Британией из-за нового штамм коронавируса.

Кроме того, Манастирлиу заявила, что албанское правительство работает над тем, чтобы начать процесс вакцинации в стране в первые месяцы 2021 года.

Министр здравоохранения обратилась к гражданам с призывом избегать несущественных поездок и несущественных мероприятий, поскольку, по ее словам, пандемии предотвращают не в больницах. "При необходимости будут приняты новые меры или пересмотрены существующие. Мы понимаем желание каждого быть с близкими в эти праздники. Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно", - сказала министр.