МЗС Росії заявило, що повернуло посольству Боснії подаровану Лаврову українську ікону

Російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві ікону XVIII століття з Луганська, яку голова президії БіГ Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ТАСС.

"23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана в посольство Боснії і Герцеговини в Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту", - заявили в МЗС РФ.

Як відомо, 18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

Тоді ж один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.