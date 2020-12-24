МИД России заявил, что вернул посольству Боснии подаренную Лаврову украинскую икону

Российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону XVIII века из Луганска, которую председатель президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили в МИД РФ.

Как известно, 18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

Тогда же один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы стоит печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.