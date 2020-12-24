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У президента Франції вже немає симптомів COVID-19

Четвер, 24 грудня 2020, 12:34

У президента Франції Еммануеля Макрона вже немає симптомів коронавірусної хвороби. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це 24 грудня повідомили у Єлисейському палаці. 

Згідно з комюніке, через тиждень після позитивного результату тесту у Макрона "на сьогодні більше не спостерігається симптомів", але наступні сім днів ще залишатиметься в ізоляції. 

У комюніке додають, що президент, як і протягом минулого тижня, продовжить виконувати основні робочі задачі. 

42-річний Макрон, у якого почали проявлятися симптоми вірусу в середу ввечері, отримав позитивний результат тесту 17 грудня вранці. У нього був кашель, висока температура і сильна втома.

Відтоді Макрон перебуває в самоізоляції в офіційній президентській резиденції в Версалі. Поруч із ним знаходиться головний лікар Єлисейського палацу, військовий медик Жан-Крістоф Перрошон.

Минулого тижня Еммануель Макрон брав участь у саміті лідерів ЄС і провів 20 годин з іншими європейськими лідерами, тому після звістки про інфікування Макрона низка з них пішли на самоізоляцію

Окрім прем’єр-міністра Словаччини, у якого після саміту діагностували коронавірус (але невідомо, чи саме там він заразився - як і Макрон), більше жоден з лідерів не захворів.

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Франція Коронавірус
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