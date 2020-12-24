У президента Франции уже нет симптомов COVID-19

У президента Франции Эммануэля Макрона уже нет симптомов коронавирусной болезни.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом 24 декабря сообщили в Елисейском дворце.

Согласно коммюнике, через неделю после положительного результата теста у Макрона "сегодня больше не наблюдается симптомов", но следующие семь дней он еще будет оставаться в изоляции.

В коммюнике добавляют, что президент, как и на прошлой неделе, продолжит выполнять основные рабочие задачи.

42-летний Макрон, у которого начали проявляться симптомы вируса в среду вечером, получил положительный результат теста 17 декабря утром. У него был кашель, высокая температура и сильная усталость.

С тех пор Макрон находится в самоизоляции в официальной президентской резиденции в Версале. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца, военный медик Жан-Кристоф Перрошон.

На прошлой неделе Эммануэль Макрон участвовал в саммите лидеров ЕС и провел 20 часов с европейскими лидерами, поэтому после известия об инфицировании Макрона ряд из них пошли на самоизоляцию.

Кроме премьер-министра Словакии, у которого после саммита диагностировали коронавирус (но неизвестно, именно там ли он заразился), больше ни один из лидеров не заболел.